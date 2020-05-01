С мозаики главного храма Вооруженных сил России убрали изображение президента РФ Владимира Путина.

В РПЦ разъяснили, что демонтаж мозаики с изображением президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и советского государственного деятеля Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ связан с мнением главы государства, передает РБК. «Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», – заявил настоятель храма епископ Клинский Стефан.

Он также сказал, что точной даты открытия храма на данный момент нет. «Ранее планировалось, что освящение храма будет 6 мая, потом предлагалось 9 мая, но в связи с карантином, который до сих пор не снят, все это отложено до момента снятия карантинных мер. Точную дату не знает никто», – пояснил он.

Председатель художественного совета по строительству главного храма Вооруженных сил России протоиерей Леонид Калинин сообщил, что несмотря на демонтаж панно, оно будет сохранено. «Насколько мне известно, мозаика сохранена, и она будет находиться в музее или в каком-то еще месте как некий исторический артефакт», – рассказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 26 апреля появление изображения президента в храме, рассказал, что Владимир Путин в курсе мозаики, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

По информации «Новой газеты», мозаика демонтирована с учетом мнения руководства страны и церкви, на ее месте останется изображение того же шествия, но руководителей государства на нем заменят на монахов с иконой Корсунской Богоматери. Надпись «Крымская весна» будет заменена на «Навеки с Россией».

24 апреля были опубликованы фотографии незаконченных мозаик храма Минобороны, на которых были изображены Владимир Путин и Сергей Шойгу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым. Мозаика называлась «Бескровное присоединение Крыма».

Другая мозаика запечатлела парад Победы на Красной площади 1945 года. На ней вместе с военачальниками и солдатами виден портрет Иосифа Сталина.

Храм Воскресения Христова, или главный храм вооруженных сил России, будет находиться на территории парка «Патриот» в Кубинке. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Согласно данным фонда «Воскресение», половину из этой суммы составили «пожертвования» россиян. Остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.

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