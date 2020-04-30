Президент РФ Владимир Путин пообещал 9 Мая в семь вечера выйти на балкон и спеть «День Победы». Так он отреагировал на предложение во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции «МыВместе».

Как сообщает РИА Новости, волонтеры рассказали Путину об идее народного артиста СССР Василия Ланового в семь вечера 9 Мая выйти людям на балконы и спеть «День Победы». Они также напомнили Путину, что он традиционно принимает участие в шествии «Бессмертного полка» и попросили о поддержке акции с песней.

«С удовольствием это сделаю», — пообещал Путин, уточнив, что ему нужно будет «уточнить форму» своего участия в акции. «Не сомневайтесь — я буду душой и сердцем вместе с вами», — сказал он.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В апреле Путин объявил о переносе Парада Победы на сроки, когда его проведение не будет представлять опасность для здоровья людей. Позднее стало известно, что в ряде городов России 9 Мая пройдут праздничные салюты, а в Москве — авиационный парад с участием самолетов и вертолетов.

Minval.az