Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины — дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».

«Это не наше дело. И не наше дело, кто работает в правительстве Украины. Это дело украинцев», — заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.

«Вроде бы, я читал сообщения СМИ, от этой идеи отказались. Можно сказать — и слава богу. Саакашвили — это конечно очень плохая примета. Для Грузии — страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета. Плохая примета была и для президента Порошенко, который его трудоустроил — тоже плохая примета, рейтинги его припали немного после этого», — добавил представитель Кремля.

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