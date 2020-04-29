МИД Таджикистана направил ноту в МИД Казахстана в связи со сценами из телесериала «Патруль» и потребовал провести разбирательство и «дать правовую оценку деятельности» производителей сериала, продюсерского центра B.A.S production и заказчика ТОО «Независимый телевизионный канал».

Сериал «Патруль» выходит на казахстанском телеканале NTK, он снят на русском языке и рассказывает о работе полицейских Серика и Берика. В одном из эпизодов сериала герои задерживают человека с грязным лицом, который не говорит ни по-русски, ни по-казахски. Его принимают за мигранта из Таджикистана и доставляют в отделение, где просят помыть машину и покрасить коридор, передает телеканал «Настоящее время».

Позже оказывается, что задержанный – посол Таджикистана, который потерял дорогу к посольству.

Власти Таджикистана требуют, чтобы МИД Казахстана провел «скорейшее разбирательство» на предмет того, не разжигает ли эта серия межнациональную рознь и не является ли она клеветнической в отношении Таджикистана.



Minval.az