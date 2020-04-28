Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается заявлений европейской внешнеполитической службы, заявлений такого толка — о дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, мне даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который подтверждал бы такие утверждения, нам предъявлено не было», — сказал Лавров по итогам неформального СМИД БРИКС в формате видеоконференции.

«Собственно говоря, мы и не просим эти факты нам предоставить — мы уже привыкли, что наши западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы», — отметил министр.

Внешнеполитическая служба ЕС периодически публикует доклады, в которых указывает на материалы СМИ разных стран, которые, по ее мнению, являются преднамеренной дезинформацией.

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