Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 93 558 человек, сообщил оперштаб.

За последние сутки больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве (3075), Московской области (523) и Санкт-Петербурге (198).

Россия уже обогнала Иран, где, по данным ВОЗ, заражено 91 472 человека, передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемию нового коронавируса. По данным организации, в мире выявлено более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч. Жертвами COVID-19 стали более 208 тысяч человек.

Самая тяжелая ситуация в США, Испании, Италии и Франции. Далее следуют Германия, Великобритания, Турция и Иран. В США выявлено более 950 тысяч случаев заболевания, в Испании — более 207 тысяч зараженных коронавирусом. В Италии подтверждено 197 675 случаев COVID-19.

Minval.az