Автор петиции на Change.org призвал официально присвоить президенту Владимиру Путину статус «Отца нации».

Как отметил пользователь платформы для сбора подписей, «все прекрасно понимают, что Владимир Владимирович останется президентом на неопределенный срок», передает агентство «Росбалт».

«Данная инициатива дает Путину дополнительное пространство для политического маневра и закрепляет за ним политическую инициативу по бесконечному улучшению уровня нашей жизни», — заявил он в петиции, адресованной Валентине Терешковой. Поддержали это предложение пока всего шесть человек.

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