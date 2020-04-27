Некоторые противовирусные препараты, которые применяются при лечении коронавируса, могут воздействовать на системы сердца и печени, поэтому при лечении COVID-19 их постоянно контролируют. Такую опасность назвал первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Филипп Палеев, передает «Интерфакс».

Палеев добавил, что не надо принимать противовирусные самостоятельно. Он также рассказал об отсутствии достоверных данных о том, что люди с болезнями сердца чаще болеют коронавирусом, но инфекция может усугубить течение хронических заболеваний. Он добавил, что среди тех, кто умер от коронавируса, у большинства были «сопутствующие патологии — ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония, сахарный диабет и другие».

Кардиолог добавил, что в целом у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями коронавирус протекает тяжелее из-за обострений, и призвал соблюдать рекомендации по самоизоляции, гигиене и использованию средств индивидуальной защиты. Он также рекомендовал пациентам самостоятельно контролировать артериальное давление и записывать показатели в дневник, а при значительном отклонении от привычных данных связаться с врачом.

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