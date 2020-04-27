В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции до 11 мая, говорится в заявлении президента страны Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на его сайте в понедельник, 27 апреля.

В заявлении подчеркивается, что решение продиктовано «нынешней сложной реальностью».

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — сказано в сообщении.

Режим ЧП будет завершен 11 мая, если не произойдет массовая вспышка эпидемии.

Отмечается, что Госкомиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима в тех городах и областях, где ситуация с распространением инфекции находится под контролем.

Minval.az