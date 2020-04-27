Японская компания Cheburashka Project LLP не против того, чтобы обсудить с российской стороной условия контракта на использование прав на Чебурашку. Однако Россия пока не высказывала желания начать переговоры.

Об этом сообщил официальный представитель руководства Cheburashka Project LLP в комментарии ТАСС. В компании напомнили, что у них есть действующая монопольная лицензия на использование этого мультперсонажа. В последний раз контракт продлевали в 2015 году.

«Наша компания стремится к тому, чтобы отношения с „Союзмультфильмом“ были дружественными, еще более широкими и плодотворными для обеих сторон. Мы готовы в любое время возобновить переговоры, если от „Союзмультфильма“ поступит такая официальная просьба», — заявил представитель японской стороны.

Он напомнил, что лицензия позволяет Cheburashka Project LLP выпускать анимационные фильмы и товары с Чебурашкой.

Ранее в «Союзмультфильме» рассказали, что хотят пересмотреть договор с японцами. По словам представителей компании, заключенный в 2003 году контракт с Японией был невыгодным. «Союзмультфильм» заявил, что хочет в этом вопросе попросить помощи у российского правительства.

Чебурашку в середине 1960-х придумал писатель Эдуард Успенский. Этот персонаж стал одним из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Позже произведение экранизировали. Мультфильм стал популярным не только в СССР, но и за его пределами.

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