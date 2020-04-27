Сингапурские аналитики предсказали дату окончания вспышки коронавируса в России, сообщает РИА-Новости со ссылкой на заявление Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

По словам экспертов, к 20 июля вспышка коронавируса будет завершена и новых случаев заражения не будет. Названная аналитиками дата основана на анализе имеющихся данных статистики по заболевшим COVID-19 в России. Специалисты отметили, что уже к 20 мая будут выявлены 97 процентов от общего числа зараженных, а к 28 мая этот показатель достигает 99 процентов.

Также аналитики сообщили, что в США вспышка коронавируса завершится 27 августа, Великобритании — 14 августа, Германии — 1 августа, во Франции — 5 августа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. Песков отметил, что «в первый месяц лета станет полегче». По состоянию на 27 апреля в России зафиксировано более 80,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, всего от инфекции в стране скончались 740 человек.

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