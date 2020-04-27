Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала «Украина 24», что по статусу не может занимать должность заместителя руководителя Офиса президента.

Это предложение в программе озвучила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. Она сказала, что считает назначение Саакашвили в Офис президента более эффективным на данном этапе, к тому же за назначение его вице-премьер-министром в зале Верховной Рады может не хватить голосов.

«Нам сейчас не хватает в треугольнике Офис президента – Кабмин – парламент именно того коммуникатора, человека, который будет драйвером реформ из Офиса президента», – сказала Верещук, обращаясь к Саакашвили.

«При всем уважении, я – Михаил Саакашвили. Я не могу быть заместителем руководителя Офиса президента, – ответил бывший президент Грузии. – Я не ищу должностей. Я не могу быть на этой должности. Спасибо за предложение, но эту должность, кстати, мне президент Владимир Зеленский не предлагал».

Он подчеркнул, что не просит никаких должностей в Украине и при желании может найти, чем заниматься.

«Я никаких должностей не клянчу, уважаемые мои, любимые мои. Уверяю вас: я найду себе в жизни занятие интересное. Но смотреть, как Украина будет уничтожаться этим кризисом, этим цунами, в который она входит, я не хочу», – цитирует политика «Гордон».

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент Украины считает, что у Саакашвили «есть потенциал для поддержки правительства Украины».

Minval.az