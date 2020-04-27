Власти Грузии начали смягчать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

С понедельника, 27 апреля, разрешены передвижение на легковых машинах, в том числе такси, работа интернет-магазинов, доставка товаров, деятельность открытых аграрных рынков. Снятие ограничений не коснется муниципалитетов и административных единиц, объявленных зонами строгого карантина.

Кроме того, 27 и 28 апреля граждане могут въезжать и выезжать из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, чтобы вернуться к месту проживания. Четыре города были закрыты 15 апреля на время действия чрезвычайного положения.

Грузинское правительство планирует отмену ограничений в шесть этапов.

По последним данным, в стране заразились коронавирусом 496 человек. Шесть пациентов скончались, 149 выздоровели.

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