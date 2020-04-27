Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 198, до 87 147, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Таким образом, Россия обошла Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 198 в 84 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 693 (43,4%)», — говорится в сообщении.

Добавляется, что нарастающим итогом в стране зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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