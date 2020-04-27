Президенту России Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — сообщил Песков.

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан заявил, что решение о мозаиках будет принимать художественный совет по строительству храма. «Я думаю, что художественный совет послушается президента», — сказал он.

Minval.az