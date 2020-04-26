Режим самоизоляции даёт возможность переделать все домашние дела, заняться своими хобби и без конца слушать любимую музыку. Но к выбору композиций нужно подходить осторожно. По словам психолога Татьяны Ломаевой, некоторые песни могут принести ощущение спокойствия и счастья, а другие погрузить в пучину переживаний.

— Прослушивая музыку, которую написал конкретный человек, мы чувствуем то же самое, что и он. Чем более глубок был автор, тем более тонкие переживания он нам принёс, — объяснила она в беседе с интернет-порталом NEWS.ru.

Ломаева отметила, что позитивно влияет на человека классическая музыка, мантры и звуки природы. Для получения ощущения уверенности в завтрашнем дне психолог советует композиции, где сильные басы, а также хип-хоп. Тем, кто находится в творческом поиске или ступил на новый жизненный путь, она рекомендует этническую музыку разных народов с аутентичными инструментами. По её словам, такие композиции «открывают портал в новое измерение».

Рок-музыку и любые грустные композиции психолог во время самоизоляции слушать не советует. В них содержится внутренний протест, который в данной ситуации может только привести человека в угнетённое состояние.

Minval.az