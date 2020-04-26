Нужно прорабатывать рынки по всем направлениям, а не сокращать производство и ждать помощи. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, в ходе поездки в совхоз-комбинат «Заря», передает агентство БЕЛТА.

«Если вы будете сидеть: „Вот пандемия, дайте нам денег“… Никто не даст — это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям», — посоветовал Лукашенко главам регионов.

Губернатор Гомельской области объяснил президенту, что проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые на фоне пандемии прекращены из-за закрытия границ в других странах.

«Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Мы будем думать, как вам помочь», — пообещал Лукашенко. «Мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано», — подчеркнул Лукашенко.

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