По приказу министра обороны России Сергея Шойгу военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в мире осуществили групповое десантирование с высоты 10 тысяч метров в Арктике. Об этом сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 000 м с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», – приводит слова Евкурова пресс-служба Минобороны.

Как уточнил замминистра, во время операции десантники использовали парашютную систему специального назначения нового поколения. Также бойцы обучалиь и совершенствовали навыки использования кислородного оборудования, приборов навигации, специального снаряжения и обмундирования. Десантирование велось из военно-транспортных самолетов Ил-76.

Юнус-Бек Евкуров напомнил, что природные условия за Полярным кругом разительно отличаются от тех, в которых проходит большинство военных учений, но бойцы должны быть обучены действовать в самых разнообразных условиях. Например, отсутствия дорог, обилия водоемов и болот, или Арктики.



Minval.az