В Сети активно подписывают петицию с требованием отстранить телеведущего Владимира Соловьева от работы на федеральных каналах. Согласны с авторами документа уже более 10,6 тыс. человек. Россияне также продвигают петицию с помощью денежных взносов.

Недовольство соотечественников вызывает поведение журналиста в дуэли со спортивным комментатором Василием Уткиным. Соловьеву вменяют в вину и оскорбление екатеринбуржцев: ведущий называл «бесами» участников протеста против возведения храма на месте сквера в уральской столице.

В петиции отмечается, что журналист, имея гражданство другой страны и выступая с патриотических позиций, в то же время выказывает «большое неуважение» к россиянам.

Minval.az