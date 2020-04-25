Латвийская полиция возбудила административное дело из-за несоблюдения дистанции при драке в населенном пункте Слампе, передает EurAsia Daily со ссылкой на республиканское агенство LETA.

Нарушителей карантина также обвиняют в мелком хулиганстве. В распоряжение полиции Латвии попала видеозапись драки, по которой удалось установить личности ее участников, их было более пяти. Всех вызвали для дачи объяснений, сообщили в правоохранительных органах.

Нарушителям запретов, введенных во время чрезвычайного положения, в соответствии с латвийским кодексом грозит штраф в размере от 10 до 2000 евро.

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