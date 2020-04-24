В неприятную ситуацию попала россиянка, ставшая жертвой мошенника. Она оказалась не только опозорена, но и натерпелась страха из-за шантажа.

Женщина пожаловалась в социально сети, что из-за коронавируса не может попасть на прием к гинекологу. Тогда на нее вышел некто Карапетян, который представился профильным врачом с большим стажем. Он предложил женщине провести осмотр виртуально — по интернету. с помощью вэб-камеры.

Как сообщает РЕН-ТВ, когда сеанс начался, «врач» предложил пациентке расположиться на кресле перед веб-камерой.

«Минут сорок, наверное, потому что он всё ракурс выбирал, чтобы ему лучше освещенность была, чтобы было лучше видно, что, как, где…» — позже рассказала пострадавшая, как проходил этот псевдо-осмотр.

В итоге лже-гинеколог теперь требует с женщины 200 тыс рублей, а в противном случае грозится распространить по Интернету компрометирующее видео.

Женщина считает, что она является не первой жертвой мошенника, потому что действовал он довольно убедительно и оперировал научными терминами.

Пока выйти на след мошенника не удалось.

Minval.az