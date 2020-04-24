На сайте change.org собирают подписи под петицией, в которой требуют немедленно депортировать лишившихся работы мигрантов в страны Средней Азии. Среди авторов обращения, адресованного президенту России Владимиру Путину, — историк, сопредседатель движения «Русские демократы» Сергей Григоров, писатель, лидер Национально-демократической партии Константин Крылов, политик, шеф-редактор журнала «Вопросы национализма» Надежда Шалимова.

По их мнению, в складывающейся ситуации необходимо поднять вопрос о солидарности по защите рынка труда, трудовых интересов и безопасности сограждан.

«После завершения эпидемии множество наших сограждан обнаружат себя безработными, не смогут вернуться на прежние места работы», — отмечают авторы петиции, добавляя, что на улице окажутся и оставшиеся без работы мигранты. По их словам, растет число случаев грабежей с участием «вчерашних гастарбайтеров».

«Государство и общество превращаются в заложников безответственной миграционной политики», — утверждают авторы петиции. И пока ситуация не переросла в «полномасштабную криминальную катастрофу», они призывают к немедленной депортации лишившихся работы мигрантов в страны Средней Азии. Также в петиции содержится требование по завершении эпидемии запретить принимать мигрантов с уровнем оплаты труда ниже чем средняя заработная плата граждан России.

«Демпинг на рынке труда должен быть прекращён», — пояснили они.

Также авторы обращения предложили ввести визовый режим со странами Средней Азии.

Minval.az