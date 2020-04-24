Власти Львова отказались отдавать прах советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, передает агентство «Интерфакс».

Согласно сообщению, решение принял исполком Львовского горсовета. В Минкульте Украины назвали нежелательной и преждевременной передачу останков представителям государства-агрессора, а в СБУ заявили, что вопрос может быть учтен при возобновлении переговоров между Украиной и Россией.

С просьбой о передаче останков в горсовет обращалась племянница Кузнецова.

Ранее передать останки разведчика просили власти Свердловской области, однако мэрия Львова отказала.

Кузнецов в годы Великой Отечественной войны был заброшен на территорию оккупированной немцами Западной Украины, он погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками УПА («Украинская повстанческая армия»).

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