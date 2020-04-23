Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России выросла 22 апреля еще на 0,6 процента по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Это происходит вопреки грядущей сделке ОПЕК+ по сокращению объемов добычи, где России уделена одна из ключевых ролей.

До середины апреля добыча была на уровне 1,537 миллиона тонн в сутки, с 17 апреля производство выросло на 0,8 процента. В основном ее увеличивали «РН-Юганскнефтегаз» и «Сургутнефтегаз». 23 апреля был зафиксирован рост до 1,557 миллиона тонн, основной прирост пришелся на «Лукойл».

Таким образом, апрельская среднесуточная добыча нефти выросла до 11,28 миллиона баррелей в сутки, что всего на 0,1 процента меньше уровня марта.

12 апреля 23 страны договорились о суммарном сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая. По оценкам экспертов, этого будет недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Minval.az