На сайте change.org появилась петиция с требованием убрать телеведущего Владимира Соловьева с федеральных каналов России. По мнению автора обращения, методы работы Соловьева «очень хамские» — телеведущий может позволить себе оскорбление тех, чье мнение не совпадает с его.

Также в петиции указано, что Соловьев «дискредитирует страну в глазах своих граждан и за рубежом», а имея гражданство другого государства и позиционируя себя как патриота, выказывает «большое неуважение к гражданам России».

Напомним, недавно Соловьев оказался в центре скандала после словесной дуэли со спортивным журналистом Василием Уткиным.

Minval.az