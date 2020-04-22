В нескольких селах Марнеульского муниципалитета Грузии, где проживает азербайджанское население, в среду прошли акции протеста с требованием отмены режима строгого карантина.

По информации Первого канала Грузии, люди хотят иметь возможность передвигаться и продавать производимую продукцию, они требовали открытия дорог, а также отмены карантина в муниципалитете.

Протестующие на некоторое время перекрыли дорогу, связывающую Марнеули и село Шулавери. Некоторые участники акции скандировали: «Миша, Миша!».

На встречу с недовольным населением пришли губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили и мэр Марнеули Заур Даргали. Как заверил губернатор, местная продукция будет полностью реализована. В регион приехали грузовики и представители компании, которая закупает товар у населения.

Он также назвал акцию запланированным политическим митингом.

По словам губернатора, для предотвращения распространения коронавируса политические партии не должны организовывать массовые сборы людей.

«Мы предотвратили болезнь в Марнеули. Однако, к сожалению, некоторые силы желают ухудшения ситуации в стране», – сказал он, добавив, что «пускай протестующие ждут Мишу еще 50 лет».

Minval.az