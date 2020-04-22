Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала российского патриарха Кирилла и сообщила о планах соблюдать пост в Рамадан. Об этом она написала в своем Instagram.
Девушка назвала себя очень верующей, но не православной. Свое отношение к РПЦ она объяснила тем, что «патриарх в роскоши с кортежем доверия не внушает». По ее словам, современная церковь очень противоречива, а «истинное православие» в стране было сильно искажено. При этом она поздравила всех православных россиян с Пасхой и отметила, что к ним и представителями других конфессий относится с уважением и восхищением. В комментариях многие пользователи возмутились ее словами.
Под постом у Песковой также спросили, изучала ли она буддизм. Она ответила утвердительно, добавив, что ей ближе ислам. В другом сообщении она сообщила, собирается соблюдать пост на протяжении всего священного для мусульман месяца. Она добавила что в прошлом году неделю держала православный пост и три дня — на Рамадан.
Елизавета Пескова неоднократно была в Чечне, встречалась с главной республики Рамзаном Кадыровым. Во время пребывания там носила хиджаб. По неподтвержденной информации, девушка встречается с чеченцем-мусульманином. В своих социальных сетях она писала, что в мужчинах ценит «целеустремленность, воспитание, чувство юмора, духовность, религиозность, аккуратность».
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Дорогой дневник, ⠀ 🙏🏽Я очень верующий человек, но не могу назвать себя православной. ⠀ 🌎В моей жизни сложилось так, что религию мне никакую не прививали. Я сама с детства чувствую веру и эту духовную связь. Именно поэтому я считаю, что перед тем как принять какую-либо религию — нужно изучить их все. ⠀ 🐣К Пасхе я всегда относилась как к красивому, светлому, весеннему празднику. Как сказала моя мама, в Европе, где она сейчас находится, Христос воскрес ещё неделю назад 😂 ⠀ 🏛В храмы я хожу по всему миру как в места силы, так как в детстве мама научила меня, что главное в храме — хорошая энергетика. На самом деле в детстве меня сложно было затащить в православную церковь, так как я очень боялась икон, а от пения батюшки начинала плакать. ⠀ ❗️Я считаю, что детям и молодёжи очень важно уметь разделять искреннюю веру и картинку современной противоречивой РПЦ. Учитывая то, что по идее, глава церкви должен символизировать эталон верующего, следовать заповедям священных книг и подавать пример своей пастве. Я о том, что патриарх в роскоши с кортежем доверия не внушает. Да и желания верить в то, что от истинного православия ещё осталось что-то неискаженное в нашей стране (где церковь — это государство в государстве) не прививает 😂 Ну Слава Богу, страна многоконфессиональная! ⠀ 🎉А так, я с большим уважением и восхищением отношусь к людям разных религий и сегодня всех православных поздравляю с этим светлым праздником и желаю, хотя бы постараться быть по жизни добрее! 😅 ⠀ 19.04.2020