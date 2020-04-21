В Надтеречный район на северо-западе Чечни ввели федеральные войска, сообщает «Новая газета» со ссылкой на местных жителей. Это произошло днем 20 апреля.

Надтеречный район находится на границе с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем. Местные жители засняли на видеорегистраторы расположенные вдоль трасы автомобили «Урал», а также палаточные городки, разбитые рядом с селами Братское, Бено-Юрт, Знаменское. Там, по данным «Новой», выставили блокпосты.

Источники газеты в силовых структурах Чечни сообщили, что не знали о появлении военных, и предположили, что это связано с учениями. При этом издание отмечает, что местные подразделения МВД, ФСБ и Следственного комитета должны быть осведомлены о датах, дислокации и задачах военных учений, поскольку они оформляются межведомственным приказом.

Кроме того, учения обычно проводятся вдалеке от населенных пунктов, например, на полигонах Надтеречного района.

По состоянию на 20 апреля, в Чечне было зарегистрировано 264 случая заражения коронавирусом, пять человек умерли.

Minval.az