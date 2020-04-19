Ученые нашли неожиданную связь между ожирением и развитием рака грудей. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Medical Xpress.

Доцент кафедры микробиологии и иммунологии из Университета Луисвилля в США Бинг Ли пришел к выводу, что высокий уровень жира в организме может спровоцировать появление рака молочной железы.

В жировых тканях синтезируется белок FABP4, который связывает жирные кислоты. При нормальных объемах выработки белка, незначительная его часть попадает в кровь.

Из-за большого объема жировой ткани в организме появляется переизбыток FABP4. Ученые обнаружили, что в опухолях находится много макрофагов с высоким содержанием FABP4. Кроме того, белок напрямую взаимодействует со злокачественными клетками, способствуя дальнейшему росту образований.

Исследования показали, что подавление активности белка замедляет рост опухоли, даже при прежнем уровне ожирения.

Также оказалось, что разные виды жиров по разному влияют на организм. Так, рыбий жир может привести к ожирению, но не провоцирует развитие рака.

Minval.az