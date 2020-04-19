Российская агентура интегрирована в государственный аппарат Украины на всех уровнях – от низов и до самой верхушки. Об этом заявил в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

По словам Гордона, в Украине на всех уровнях управления государством присутствует огромное количество агентов ФСБ Российской Федерации и даже еще КГБ СССР. Причем они находились и находятся не только в СБУ, прокуратуре или МВД, но и вообще – на самом верху, «откуда идут нити управления Украиной». И это особенно плохо, учитывая тяжелое военное время, которое сейчас переживает Украина, передает издание «Dialog.ua».

При этом журналист подчеркивает, что многие люди ему часто пишут или же обращаются при встрече, что он просто «нагоняет страх» и все не так серьезно. В противовес подобным точкам зрения, Гордон отметил, что в силу своей профессии и многолетнего опыта, ему посчастливилось пообщаться с огромным количеством очень влиятельных людей бывшего СССР и постсоветских стран. В качестве примера, Гордон привел такую уникальную личность, как Филип Денисович Бабков, который был генералом армии и первым заместителем председателя КГБ СССР Андропова.

По словам Гордона, на нем замыкалась буквально вся агентура Советского Союза. «Этот человек обладал полной картотекой на всю агентуру Советского Союза», — отметил Гордон. Также Гордону удалось пообщаться с начальником контрразведки КГБ СССР, убежавшим в Соединенные Штаты Америки генералом Калугиным, Виктором Суворовым – легендарным перебежчиком из ГРУ ГШ СССР, который находится в Великобритании и с руководителем службы безопасности первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина Александром Коржаковым.

По словам Гордона, он, фактически, руководил страной, пока Ельцин «не выходил из запоя». На последнем Гордон заострил особое внимание. Дело в том, что неделю назад Гордон записал с ним очередное интервью, в котором откровенно рассказал о том, что известно ему лично.

«Если руководители спецслужб и контрразведчики давали присягу не называть агентуру, то я вообще в охране служил и я агентуру называть могу. Хочешь, я тебе сейчас назову?», — вспоминает Гордон слова Коржакова, после которых он начал перечислять имена агентов КГБ СССР, которые находились у руля государства.

«Он назвал Виктора Януковича, он назвал Валентина Юмашева – руководителя администрации президента Ельцина, который привел Путина к Ельцину. Он назвал даже нашего популярного телеведущего. Не хочу называть фамилию, не этично», — сказал Гордон и продолжил: «О чем я говорю? Я говорю о том, что поимка генерала Шайтанова – это хорошо. Но я говорю о другом, о глобальном. О том, что у нас на всех уровнях власти продолжает оставаться очень большое количество агентов КГБ СССР и ФСБ России».

По словам Гордона, в ходе интервью с Коржаковым он сказал, что «если бы простые люди узнали, кто из руководящих ими и кто из их кумиров являются агентами спецслужб, они бы сошли с ума. Они бы плакали».

Minval.az