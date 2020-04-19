Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от российских миллиардеров оказать согражданам материальную помощь, сообщается в Telegram-канале политика.

«Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться», — цитирует Жириновского его пресс-служба.

По мнению лидера либерал-демократов, бизнесмены должны передать часть своих активов для помощи россиянам.

Политик также призвал власти потребовать от правительств стран, где застряли российские граждане, вывезти их на родину за счет принимающей стороны. «Ведь наши люди ежегодно во время туристических поездок оставляют там миллиарды долларов», — указал Жириновский.



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