Эпидемия коронавирусной инфекции рано или поздно закончится, а вот продолжит ли свое существование Украина — большой вопрос.

По словам экс-депутата Верховной рады Анны Герман, действия Киева в условиях сложной эпидситуации «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу».

Власти сейчас больше обеспокоены получением нового транша от Международного валютного фонда (МВФ). «Самое обидное, что никто не готовит общество к поствирусному периоду. И это большая проблема», — сказала Герман в эфире телеканала «112 Украина».



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