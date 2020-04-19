Останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера нашла советская военная контрразведка СМЕРШ в Берлине 5 мая 1945 года, было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов, рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.

В воскресенье исполняется 77 лет со дня создания СМЕРШа (от «Смерть шпионам»). Как считают специалисты, это была лучшая спецслужба времен Второй мировой войны. СМЕРШ за время своего существования обеспечил успешное проведение всех наступательных операций Красной армии, переиграв германскую разведку и обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.

Очень большую роль СМЕРШ сыграл в Берлинской наступательной операции весной 1945 года. Перед военными контрразведчиками, в частности, стояла задача по выяснению судьбы и поиску главных нацистских преступников.

«Первая информация о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля, поступила к контрразведчикам в ходе боев за Рейхстаг. 2 мая наши войска заняли рейхсканцелярию и в тот же день вечером сотрудники СМЕРШа обнаружили недалеко от бункера и рядом с ним трупы членов семьи рейхсминистра пропаганды Геббельса», — сказал Зданович.

А рано утром 3 мая начальник управления СМЕРШа 1-го Белорусского фронта Александр Вадис доложил наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии о результатах розыска главарей нацистов и крупных чиновников Третьего рейха, отметил эксперт. В частности, захваченный президент Союза германских моряков в Берлине Гинцман сообщил, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством и их трупы сожжены.

Вечером того же дня командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Георгий Жуков и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Константин Телегин доложили в Москву Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину результаты тех мероприятий военных контрразведчиков, добавил Зданович.

«Но лишь 5 мая солдаты взвода отдела СМЕРШ 9-го стрелкового корпуса в одной из воронок от взрыва бомбы во дворе рейхсканцелярии нашли трупы Гитлера и его жены Евы Браун», — сказал Зданович. «Контрразведчики этого стрелкового корпуса затем взяли под охрану эти останки, а также трупы членов семьи Геббельса и начальника Генерального штаба германских сухопутных войск Кребса», — добавил он.

По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков. В распоряжение контрразведчиков была выделена группа военных медиков, которая выполнила всю необходимую работу по идентификации трупа Гитлера и оформила результаты соответствующими актами.

Зданович опроверг периодически появляющиеся заявления о том, что Гитлеру якобы удалось спастись, сбежав из осажденного Берлина. «Это полная чушь. Я могу еще раз однозначно подтвердить — было точно доказано, что найден обгоревший труп именно Гитлера», — подчеркнул эксперт.

Minval.az