Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация «Би-Би-Си» предвзято освещает события в России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Все, тотально все, что идет о России… — это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности», — отметила Захарова.

По ее словам, речь идет об тенденциозности, предвзятости и ангажированности материалов корпорации.

При этом она отметила, что о самой Великобритании новостей недостаточно.

Minval.az