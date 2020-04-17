После заявления французских учёных о том, что коронавирус погибает, если нагреть его до 92 градусов, врач предупредил россиян, что лечиться походом в баню не только бессмысленно, но и опасно. Об этом сообщает телеканал «360».

Иммунолог Ирина Ярцева объяснила, что в организме человека всегда сохраняется одинаковая температура, несмотря на внешние факторы.

— Даже если в бане 60 градусов, внутри у него всё равно поддерживается терморегуляция. Это глупо — что пить горячую воду, что помещать человека куда-либо, — сказала Ярцева.

Она отметила, что организм может сам повышать температуру, но только при заболевании. Он таким образом борется с вирусом. Врач также подчеркнула, что больным людям нельзя посещать баню, так как организм может не выдержать.

— У него вообще крышу сорвёт. Нет, больным людям баня противопоказана, — заявила Ярцева.

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