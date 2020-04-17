Индия в ближайшее время поставит России до 100 миллионов таблеток противомалярийного препарата гидроксихлорохина, применяемого при лечении коронавируса, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

«Невзирая на то, что Индия сама в нем нуждается, индийская сторона пошла навстречу обращению российской стороны и лицензировала поставки для Российской Федерации до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина. И лицензировала поставки на российский рынок парацетамола, тоже довольно внушительная партия», — сказал посол.

Кудашев отметил, что это «достойный широкий жест, по-настоящему дружественный, доказывающий особый характер наших отношений».

«Можно ожидать, что поставки средства, в котором российские больные очень нуждаются, начнутся в ближайшее время, в конце апреля – начале мая», — цитирует посла РИА Новости.

Как сообщал ранее Minval.az, правительство РФ в четверг поручило использовать и распределять препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции.

Minval.az