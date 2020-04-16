Правительство РФ разрешило использовать для лечения COVID-19 незарегистрированный препарат гидроксихлорохин, распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В частности, как отмечает РИА Новости, Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медицинских организаций.

Отмечается, что 68 600 упаковок гидроксихлорохина России безвозмездно передал Китай.

По последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом, более 2300 пациентов вылечились, 232 человека умерли.

Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, не выходить из дома без серьезной необходимости, держать дистанцию в общественных местах и носить маски.

Minval.az