Сын погибшей от коронавируса 68-летней гражданки Беларуси подал заявление в местную полицию на белорусского президента Александра Лукашенко.

Он обвинил главу государства в неспособности принять адекватные меры для борьбы с распространением пандемии, сообщает Рёйтерс.

68-летняя мать заявителя умерла в больнице Витебска. Сам мужчина проживает во Франции.

«Лукашенко не принял необходимые меры вовремя. И если этот человек осуществляет власть, не принимает эти меры, он ничего не делает, он должен быть привлечен к ответственности, как и любой другой гражданин», – сообщил заявитель журналистам.

По его словам, медики до последнего не признавались, что причиной смерти женщины был коронавирус.

Minval.az