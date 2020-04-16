Сын погибшей от коронавируса 68-летней гражданки Беларуси подал заявление в местную полицию на белорусского президента Александра Лукашенко.
Он обвинил главу государства в неспособности принять адекватные меры для борьбы с распространением пандемии, сообщает Рёйтерс.
68-летняя мать заявителя умерла в больнице Витебска. Сам мужчина проживает во Франции.
«Лукашенко не принял необходимые меры вовремя. И если этот человек осуществляет власть, не принимает эти меры, он ничего не делает, он должен быть привлечен к ответственности, как и любой другой гражданин», – сообщил заявитель журналистам.
По его словам, медики до последнего не признавались, что причиной смерти женщины был коронавирус.