Для того чтобы отсутствие возможности прогуляться и больше времени проводить на улице не угнетало, нужно составить себе расписание, особенно это касается потерявших работу. Такое мнение в эфире НСН высказала клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова.

По её словам, чёткий распорядок дня и режим помогут потерявшим работу избавиться от дизориентации. Специалист советует включить в свой график как минимум полчаса физической активности, постараться установить время приёма пищи и отхода ко сну.

— Здесь не вопрос набора лишнего веса или эстетики, здесь вопрос опять же психического состояния человека. Если люди начинают питаться быстрыми углеводами, это плохо сказывается на работе мозга, на утомляемости. Ещё важен нормальный отход ко сну, — объяснила она.

Кроме того, психолог порекомендовала чаще проветривать квартиру, не переедать на ночь и не пользоваться гаджетами перед сном. Ошемкова отметила, что в условиях самоизоляции нужно сбавить привычные темпы активности. Тех, кто продолжает работать, она призывает чаще отдыхать, а тех, кто не работает, — сохранять разумный уровень занятости.

— Нужно давать своему мозгу нагрузку. Бесцельное существование приводит к психологическим сложностям, так как у человека возникает ощущение бессмысленности того, что происходит. Может возникать чувство вины из-за того, что он не делает ничего важного. Если нет работы, надо найти пути развития, — заявила она.

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