Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Валерий Шайтанов задержан по подозрению в государственной измене и терактах.

«Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости», — заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

Шайтанов — один из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБ Украины — подозревается в том, что «находился на агентурной связи под псевдоним Бобыль с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым».

В заявлении пресс-службы СБУ говорится, что Шайтанов передавал российской стороне информацию об украинских операциях в зоне конфликта в Донбассе, а также подбирал и привлекал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ РФ.

Кроме того, по версии следствия, генерал-майор СБУ по заданию спецслужб РФ планировал проведение террористических актов на территории Украины. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство Адама Осмаева.

По версии следствия, за организацию терактов представитель ФСБ обещал заплатить Шайтанову 200 тысяч долларов и обеспечить российский паспорт.

Решается вопрос о предъявлении генерал-майору СБУ обвинений и избрании ему меры пресечения.

Валерий Шайтанов, сообщает «Интерфакс», 18 февраля 2014 года руководил штурмовой группой, которая в Киеве захватила Дом профсоюзов во время Майдана. Награжден орденами и медалями.

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