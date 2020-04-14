Более трех десятков сотрудников Большого театра отстранили от организации концерта «Мы вместе» из-за диагностирования у них коронавируса нового типа.

Об этом сообщил телеканал РБК со ссылкой на пресс-службу театра.

«Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», — рассказали в учреждении.

Представитель театра также отметил, что в организации концерта должно было участвовать несколько сотен человек. Все прошли проверку на наличие 2019-nCoV за несколько дней до мероприятия.

Концерт «Мы вместе» прошел в прямом эфире на телеканале «Россия 1» в субботу, 11 апреля. При пустом зале выступили многие знаменитые российские артисты. Так они хотели поблагодарить и поддержать российских врачей, волонтеров, а также тех, кто вынужден продолжать работать.

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