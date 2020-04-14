Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест Пекину из-за статьи на китайском сайте, автор которой ставит под сомнение принадлежность Казахстану его территории, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Автор материала в частности утверждает, что современный Казахстан занимает территорию, исторически принадлежавшую Китаю.

«В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча с послом КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо, в ходе которой казахстанской стороной был выражен протест по поводу статьи на китайском сайте www.sohu.com под названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай», — отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, послу Китая было отмечено, что публикация подобного содержания не соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства, отраженного в совместном заявлении Казахстана и Китая, подписанном главами государств 11 сентября 2019 года. «Стороны договорились тесно взаимодействовать в области распространения информации и СМИ. Также посольством Республики Казахстан в Пекине направлена соответствующая нота в МИД КНР», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Minval.az