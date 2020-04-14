Газета «Паст» со ссылкой на свои источники в правительстве сообщает, что Никол Пашинян провел на прошлой неделе в пятницу совещание с участием руководителей правоохранительных органов и потребовал заново открыть все находящиеся в производстве уголовные дела, по которым можно вернуть денежные средства правительству.

«Как утверждают те же источники, Пашинян поручил различными путями обеспечить поступление финансовых средств в государственный бюджет, поскольку коронавирусный кризис нанес серьезный удар бюджету», — отмечает издание.

Minval.az