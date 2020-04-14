Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

«Ратифицировать соглашение между Беларусью и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Реадмиссия касается лиц, прибывших в республику без разрешения. Данное соглашение также было подписано в Брюсселе 8 января.

Данное соглашение Беларуси и Евросоюза предполагает взаимное снижение стоимости виз с €60 до €35, при этом срок пребывания вырастет в два раза — до 180 дней в году. Предполагается, что страны ЕС будут выдавать гражданам Беларуси больше долгосрочных виз.

Minval.az