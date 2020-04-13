Во время самоизоляции следует пить много воды с добавлением фруктов и ягод. Такую рекомендацию дала врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Наталья Пугачева

«Настой или отвар шиповника добавит витамина С», — сказала врач в интервью агентству городских новостей «Москва».

Из ягод она посоветовала бруснику, клюкву, облепиху и смородину. По словам Пугачевой, они сделают напиток вкусным благодаря фруктовым кислотам, эфирным маслам, красителям-антоцианам и полифенольным соединениям. Травы и шиповник следует заливать горячей водой, но не кипятить, уточнила она.

Также врач напомнила, что человеку в день необходимо выпивать минимум полтора литра. Каждый час работы дома нужно делать перерыв и выпивать один стакан напитка. Жидкость стоит употреблять отдельно от еды. «Но если ваша еда не жидкая, без соуса или большого количества овощей, тогда можете пить и во время еды. Но в таком случае это должен быть не фруктовый сок и не какой-либо другой сладкий напиток», — поведала диетолог.

Кроме того, она порекомендовала пить свежезаваренный чай и натуральный кофе, поскольку эти напитки дают ощущение бодрости. Она уточнила, что 2-3 чашки кофе в первой половине дня или 4-5 чашек чая средней крепости безопасны для организма. Также диетолог посоветовала не использовать молоко или сахар.

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