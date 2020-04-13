Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
«Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — сказал Путин.
По словам главы государства, ближайшие недели станут определяющими.
По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В России очень много проблем, не нужно расслабляться, пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, заявил Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что пока властям удается «действовать на упреждение», но нужен прогноз развития ситуации на ближайшие 10 дней. Кроме того, Путин потребовал рационально распределить нагрузку на больницы. Он добавил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны РФ.
По его словам, основные ресурсы Минобороны «находятся пока в резерве». Глава государства указал, что за выделенные дополнительные деньги министерство обороны практически уже развернуло работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений. Они при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе.