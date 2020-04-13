В России очень много проблем, не нужно расслабляться, пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, заявил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что пока властям удается «действовать на упреждение», но нужен прогноз развития ситуации на ближайшие 10 дней. Кроме того, Путин потребовал рационально распределить нагрузку на больницы. Он добавил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны РФ.

По его словам, основные ресурсы Минобороны «находятся пока в резерве». Глава государства указал, что за выделенные дополнительные деньги министерство обороны практически уже развернуло работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений. Они при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе.