Для эвакуации граждан США из Армении 17 апреля будет осуществлен единственный чартерный рейс.

Как сообщает пресс-служба посольства США в Армении, рейс по маршруту Ереван-Доха (Катар) вылетит из ереванского аэропорта «Звартноц» 17 апреля в 15:00 и приземлится в Дохе в 22:50 по местному времени.

Вопросы по остальным перелетам пассажиры должны решить сами, отмечается в сообщении посольства, передает портал «Aysor.am».

Напомним, что сегодня правительство Армении приняло решение о продлении на месяц режима ЧП — до 14 мая. По данным на 13 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении составило 1039, скончались 14 человек.

Minval.az