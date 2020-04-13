Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал истеричными проявлениями опасения того, что на фоне эпидемии коронавируса в России повторятся 90-е годы, передает ТАСС.

«Совсем сгущать краски не нужно, хотя это требует повышенного внимания. У страха глаза велики», — сказал Песков, оценивая подобные опасения.

Ранее основатель компании Superjob.ru Алексей Захаров выразил мнение, что ситуация 1991 гoдa, кoгдa пoлoвинa населения страны лишилacь paбoты, может повториться.

По его прогнозу, если режим самоизоляции продлится до конца июня, без работы останутся 20−25 миллионов граждан. «Уже сокращают персонал аэропорты, авиакомпании, инфраструктурные отрасли, сфера перевозок. Стоят дальнобойщики, тяжелые перевозки РЖД сокращаются», — отметил Захаров.

Minval.az