Специалисты медико-генетического центра Genotek разработали новый тип экспресс-тестов на РНК коронавируса. В нём используется минимальное количество компонентов, что позволяет подготовить образцы для проверки за десять минут.

«Все предыдущие тесты требуют смешения разных реагентов, тогда как в нашем случае всего два реагента. Все роботизированные и ручные процессы ускоряются, снижается уровень возможных ошибок. Процесс подготовки образца к исследованию будет занимать десять минут, тогда как обычно это занимает полчаса и больше», — сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в Genotek, новый тест основан на ПЦР-технологии. Он, как минимум не уступает мировым и российским аналогам в точности, приближаясь к отметке в 100% срабатываний, добавили в компании. При этом он позволяет определять следы присутствия вируса в слюне.

Фирма уже подала заявку на регистрацию разработки в Росздравнадзор. Фармацевтические партнёры компании готовы производить до миллиона тестов в месяц.

Minval.az