На платформе Change.org появилась петиция с требованием отставки главного исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина со своего поста.

Авторы петиции связывают обвал курса рубля с его действиями: «6 марта 2020 года Сечин разваливает ОПЕК+, отказываясь сокращать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день совместно с Казахстаном и Азербайджаном. В результате чего 9 марта цены на нефть падают на 30%, а курс рубля обваливается до значений 75,06 рублей за доллар и 85,7 рублей за евро».

Автор констатирует, что уже 30 марта стоимость российской нефти упала до значений 1999 года, а позже Россия все же согласилась снизить добычу нефти, но уже на 1,8 млн. баррелей, то есть больше на 1,5 млн баррелей, чем предлагалось сократить изначально, передает агентство «Росбалт».

«Это политический и экономический провал, мы теряем деньги и часть рынка в очень сложное время, когда из-за коронавирусной пандемии необходимы средства для стабилизации ситуации в стране, миллионы людей могут потерять или уже потеряли работу, они нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства», — говорится в петиции.

По мнению авторов, «решение Сечина об отказе сокращать добычу нефти в начале марта подрывает экономику страны и благосостояние населения» и «как руководитель гос.компании он должен нести ответственность за те решения, которые приводят к ухудшению жизни населения страны».

Minval.az